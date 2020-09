Tragedia in autostrada, camion si scontra con 3 auto: morto 20 e 7 feriti (Di lunedì 7 settembre 2020) Un morto e almeno sette feriti per un tamponamento a catena che ha coinvolto un camion e tre auto. L’incidente si è verificato questa mattina attorno alle 11 in autostrada A14 in direzione nord nei pressi dell’uscita di Forlì. Secondo quanto appreso, un mezzo pesante che trasportava legname ha tamponato una Volkswagen con a bordo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CiaoKarol : Incidente in autostrada: sbaglia l’ingresso nell’area di servizio e si schianta: due morti: Brutto incidente in aut… - EvaMontefiore : @51inif Non doveva venire in Italia, non doveva fuggire, non doveva entrare in autostrada. È una tragedia di stupidità - arwen0506 : RT @Sunny77: @paola_demicheli Riparare i numerosi #ponti a rischio crollo DA ANNI sull'autostrada(già numerose segnalazioni e niente si muo… - WTF1807 : RT @Sunny77: @paola_demicheli Riparare i numerosi #ponti a rischio crollo DA ANNI sull'autostrada(già numerose segnalazioni e niente si muo… - Sunny77 : @paola_demicheli Riparare i numerosi #ponti a rischio crollo DA ANNI sull'autostrada(già numerose segnalazioni e ni… -