Traffico Roma del 07-09-2020 ore 08:00 (Di lunedì 7 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale Code in entrata in città sulla via Flaminia per raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria aeroporto dell’Urbe rallentamenti sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro Code in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud e del raccordo anulare in centro proseguono i lavori di riqualificazione della sede stradale di via Sistina chiusa al transito nel tratto compreso tra via dei Cappuccini e piazza Barberini direzioni via del Tritone i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate divieto di transito a partire da via Francesco Crispi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - romamobilita : Traffico intenso sul Gra, tra allacciamento diramazione Roma Sud e Casilina. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-09-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Marcolit67 : RT @MinutemanItaly: Questo tizio ogni lunedì mattina parte (con comodo, verso le 8.30) da Napoli per Roma con 4 auto blu di scorta blindate… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 3 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congest... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-09-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Droga, trafficante preso con un account finto di una ragazza

Roma, 7 set. (askanews) - La Dia di Bari e le autorità di Polizia britanniche e tedesche, con l'ausilio internazionale delle Divisioni Interpol e S.I.Re.N.E. della Criminalpol e con la collaborazione ...

Droga: la Dia ha arrestato due trafficanti internazionali in UK e Germania. Sono un albanese 37enne e un italiano già estradato

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Direzione investigativa antimafia di Bari (Dia) ha arrestato due trafficanti internazionali di stupefacenti nel Regno Unito e in Germania. I due erano sfuggiti alla cattura lo ...

Roma, 7 set. (askanews) - La Dia di Bari e le autorità di Polizia britanniche e tedesche, con l'ausilio internazionale delle Divisioni Interpol e S.I.Re.N.E. della Criminalpol e con la collaborazione ...(PRIMAPRESS) - ROMA - La Direzione investigativa antimafia di Bari (Dia) ha arrestato due trafficanti internazionali di stupefacenti nel Regno Unito e in Germania. I due erano sfuggiti alla cattura lo ...