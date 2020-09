Topo in casa Totti. La Blasi riprende e se la ride - (Di lunedì 7 settembre 2020) Novella Toloni Dopo aver ripreso con il cellulare la gatta Paola con in bocca il Topolino, i video sono diventati così virali da aver convinto la famiglia a continuare la gag tra le mura domestiche Come trasformare un inconveniente in sitcom social? C'è da chiederlo a Francesco Totti e Ilary Blasi che da giorni tengono banco sul web per una serie di video amatoriali realizzati durante una caccia al Topolino entrato in casa loro per colpa della gatta di famiglia, Paola. Dopo i primi video pubblicati dalla Blasi il popolo del web si è talmente appassionato (e divertito) alla vicenda, che l'ex capitano della Roma e consorte hanno deciso di "replicare" con nuovi esilaranti video. A dare il via a quella che sembra essere diventata una vera e propria sitcom ... Leggi su ilgiornale

