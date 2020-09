Tina Cipollari: biondissima e in splendida forma per Uomini e Donne (Di lunedì 7 settembre 2020) Tina Cipollari irriconoscibile per Uomini e Donne: la bionda opinionista biondissima e in splendida forma durante una cena con Gianni Sperti, foto. Tina Cipollari ha trascorso un’estate tranquilla e serena con i figli, il compagno Vincenzo e gli amici. Poche ore prima di tornare in tv con la nuova stagione di Uomini e Donne, la … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

