The World to Come, Vanessa Kirby: ”Raccontare storie di donne invisibili è un dovere.” (Di lunedì 7 settembre 2020) La conferenza di presentazione di The World to Come, film presentato a Venezia 2020 che racconta la storia d'amore tra due donne nelle campagne americane dell'Ottocento. Due donne si incontrano nell'America rurale di fine Ottocento. Un'amicizia particolare che aiuta una di loro a superare il dolore per la perdita di un figlio, l'altra a combattere la crudeltà del marito. Un'amicizia che però col tempo muta e diventa qualcosa di molto più profondo e travolgente, un sentimento che cambierà radicalmente la vita di entrambe. The World to Come, presentato in Concorso a Venezia 2020, è tratto dal racconto omonimo di Jim Shepard e riesce a raccontare l'amore tra due donne sole e vulnerabili, Abigail e Tallie, con una delicatezza ... Leggi su movieplayer

