Tagadà | come riempire il pomeriggio di La7 con garbo e leggerezza

All'esordio della sesta stagione, Tagadà si dimostra un contenitore garbato che affronta temi di attualità con puntualità giornalistica, linguaggio semplice e tono garbato e leggero, mettendo da parte eccessi e polemiche.Tiziana Panella resta una ottima padrona di casa, scherza con il sindaco De Magistris sull'oggettistica della sua scrivania, mette in simpatico imbarazzo Brachino per i suoi tatuaggi e poco dopo lo rimprovera bonariamente per la mascherina indossata, 'gioca' con il banco a rotelle in studio, tende a semplificare e si appoggia frequentemente ad Alessio Orsingher, sicuro e preciso. Al giornalista - che nel corso della puntata si sposta da una postazione all'altra - va riconosciuto anche il merito di rendere più dinamica la conduzione.

