Tabellone femminile Us Open 2020: Pliskova guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli accoppiamenti del Tabellone principale degli Us Open femminili 2020, evento in programma al 31 agosto al 13 settembre. Karolina Pliskova guida un seeding orfano di Ashleigh Barty e Simona Halep, le quali hanno preferito evitare un viaggio negli Stati Uniti, fra le nazioni più colpite dal Coronavirus. Di seguito tutti i testa a testa del primo turno, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini fra le giocatrici presenti. QUARTO TURNO PARTE ALTA (28) Brady b. (17) Kerber 6-1 6-4 (23) Putintseva b. (8) Martic 6-3 2-6 6-4 (4) Osaka b. (14) Kontaveit 6-3 6-4 Rogers b. (6) Kvitova 7-6(5) 3-6 7-6(6) PARTE BASSA Cornet vs Pironkova (3) S.Williams b. (15) Sakkari 6-3 6-7(6) 6-3 Azarenka vs (16) Mertens (20) Muchova vs (2) ... Leggi su sportface

