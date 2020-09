Sinisa Mihajlovic, effettuato secondo tampone: l’esito (Di lunedì 7 settembre 2020) effettuato il secondo tampone sull’allenatore Sinisa Mihajilovic, risultato positivo al Coronavirus. Questo l’esito del test. È negativo l’esito del secondo tampone di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore, risultato positivo al Covid dopo un viaggio in Sardegna, sembra essere guarito. Da martedì tornerà ad allenare regolarmente la squadra Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle … L'articolo Sinisa Mihajlovic, effettuato secondo tampone: l’esito proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

