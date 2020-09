Si aggrappa ad una trave per farsi una foto, così muore Eleonora Parisi (Di lunedì 7 settembre 2020) La tragedia è avvenuta a Tirrenia. La donna si era introdotta in un’area interdetta al pubblico insieme al fidanzato che l’ha vista morire davanti ai suoi occhi. Una morte assurda quella di Eleonora, di 43 anni. Nel tentativo di scattare una foto. Quelle statue e quelle strutture in cemento che richiamano i fasti dell’antica Roma … L'articolo Si aggrappa ad una trave per farsi una foto, così muore Eleonora Parisi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fusillide : RT @1angelica5: Piange terrorizzato e si aggrappa alla sua mamma morta sperando in una protezione che non avrà.Ecco cosa siamo: una specie… - infoitinterno : Si aggrappa a una trave per farsi una foto: donna muore schiacciata dal crollo improvviso della struttura - bafona54 : RT @1angelica5: Piange terrorizzato e si aggrappa alla sua mamma morta sperando in una protezione che non avrà.Ecco cosa siamo: una specie… - sportface2016 : #NBAPlayoffs #Milwaukee si aggrappa a Middleton e allunga la serie: #Miami non approfitta dell'infortunio di… - akakarolina : RT @1angelica5: Piange terrorizzato e si aggrappa alla sua mamma morta sperando in una protezione che non avrà.Ecco cosa siamo: una specie… -

Ultime Notizie dalla rete : aggrappa una Si aggrappa a una trave che cede: tragedia a Tirrenia IlCuoioInDiretta RICOSTRUZIONE CON RECOVERY FUND?

L’AQUILA – “È bene che si sappia, una volta per tutte, che col Recovery Fund, che, non dimentichiamolo, ha un impatto macroeconomico irrilevante ma a un prezzo amarissimo per l’Italia, non si può fina ...

Si aggrappa a una trave per farsi una foto: donna muore schiacciata dal crollo improvviso della struttura

E' stato il fidanzato della donna, originario della provincia di Firenze, a dare l'allarme. Terribile tragedia oggi a Tirrenia, sul litorale pisano, in Toscana. La donna, originaria di Settimo Torines ...

L’AQUILA – “È bene che si sappia, una volta per tutte, che col Recovery Fund, che, non dimentichiamolo, ha un impatto macroeconomico irrilevante ma a un prezzo amarissimo per l’Italia, non si può fina ...E' stato il fidanzato della donna, originario della provincia di Firenze, a dare l'allarme. Terribile tragedia oggi a Tirrenia, sul litorale pisano, in Toscana. La donna, originaria di Settimo Torines ...