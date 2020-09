Si aggrappa a una trave per scattare una foto, ma la struttura cede all’improvviso. Morta una turista a Tirrenia (Di lunedì 7 settembre 2020) Una turista di 43 anni stava passeggiando insieme al compagno nella piazza principale di Tirrenia, sul litorale pisano, quando è entrata nel giardino privato di uno stabilimento balneare per scattare una foto. Si è aggrappata con le braccia a una trave, ma la struttura ha ceduto all’improvviso colpendola alla testa e al collo. La donna, originaria di Settimo Torinese, è Morta sul colpo, ancora prima che arrivasse l’ambulanza. È stato il fidanzato a dare l’allarme. Ora saranno gli accertamenti disposti dal pm di Pisa Giovanni Porpora, che coordina le indagini dei carabinieri, a stabilire se sia stata una fatalità o se la tragedia si poteva evitare. La vittima si chiama Eleonora Parisi, 43 anni, e si ... Leggi su ilfattoquotidiano

