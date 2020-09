Samuel Peron in quarantena confida i sintomi e l’esito di un primo tampone (Di lunedì 7 settembre 2020) Resta in quarantena Samuel Peron in attesa che arrivi il tampone negativo tanto atteso e che possa tornare alle prove di Ballando con le Stelle. Ospite per la prima puntata di Oggi è un altro giorno il ballerino è entrato in collegamento da casa sua mentre Milly Carlucci raccontava dei due casi di Coronavirus nel suo gruppo di Ballando con le Stelle. Samuel Peron e Daniele Scardina sono per fortuna gli unici due positivi e stanno bene. Il maestro di danza che nella nuova edizione ha come partner Rosalinda Celentano sta bene e confida quali sono stati i sintomi che l’hanno messo in allarme. Un primo tampone fatto prima di iniziare le prove aveva dato esito negativo, poi il secondo è stato per ... Leggi su ultimenotizieflash

