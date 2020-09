Salvini: "Sabato e domenica in piazza per le dimissioni di Azzolina" (Di lunedì 7 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini continua a portare avanti la sua personale battaglia contro la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, certo di rappresentare milioni di italiani. Dopo giorni di incontri con insegnati, presidi, sindaci e famiglie soltanto nelle Regioni in cui si voterà il 20 e 21 settembre prossimi, Salvini annuncia l'avvio di una raccolta di firme in tutto il Paese per chiedere le dimissioni di Azzolina. Non una vera e propria manifestazione, ma gazebo della Lega posizionati in oltre mille piazze del Paese in cui i cittadini potranno recarsi per mettere la propria firma e supportare così la proposta della Lega:Le proposte della Lega sulle assunzioni dei precari in classe da anni, sull’utilizzo delle aule vuote delle scuole paritarie, sulla misurazione della ... Leggi su blogo

