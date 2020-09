S. Williams-Sakkari in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli ottavi di finale degli Us Open 2020 proporranno lo scontro fra Serena Williams e Maria Sakkari, due giocatrici tatticamente molto differenti. La statunitense avrà voglia di rivalsa, dopo l’eliminazione al Wta di Cincinnati per mano della greca, in tre set: servirà la miglior Williams, per superare la greca in fiducia. La sfida andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, a partire dalle ore 18.00 italiane: diretta televisiva su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn) e live streaming su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface

