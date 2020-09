Rientro a scuola per 111mila studenti. "Tutto liscio, ma c'è un'atmosfera mesta” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il primo giorno del Rientro parziale, prima del grande ritorno nella scuola dell’anno del Covid che riapre dopo il lockdown e sei mesi di stop, è scivolato via senza problemi rilevanti. Il banco di prova sarà lunedì 14 settembre, quando tornerà in classe la gran parte degli otto milioni degli studenti italiani. Oggi la campanella è suonata per poco meno di 111.000 alunni, tra bambini e ragazzi degli istituti dell’Alto Adige e dei nidi e delle materne di Milano e di Vo’ Euganeo, il comune padovano che ha registrato il primo decesso per Covid-19 il 21 febbraio.A Bolzano: “tutti presenti, ma atmosfera mesta”. “è andato Tutto bene, siamo riusciti ad andare anche ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : ?? I banchi monoposto sono diventati la condizione per mantenere la sicurezza nelle scuole ma la maggior parte verrà… - GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - valentini_fra : RT @fpcgilromalazio: ?? Scuole, poche e confuse le indicazioni sulla ripartenza per AEC/OEPA e gli Assistenti alla Comunicazione per i sord… - fpcgilromalazio : ?? Scuole, poche e confuse le indicazioni sulla ripartenza per AEC/OEPA e gli Assistenti alla Comunicazione per i s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola dal 7 al 24 settembre: le date diverse delle città e delle regioni Orizzonte Scuola Rientro a scuola per 111mila studenti. "Tutto liscio, ma c'è un'atmosfera mesta”

Il primo giorno del rientro parziale, prima del grande ritorno nella scuola dell’anno del Covid che riapre dopo il lockdown e sei mesi di stop, è scivolato via senza problemi rilevanti. Il banco di pr ...

A gruppi, distanti e senza spogliatoi Lo sport di base prova a ripartire

Oltre alla riapertura della scuola, anche per lo sport le prossime settimane si annunciano intense. Tra entusiasmo e timori, crisi economiche e tentativi di venire incontro alle famiglie, le società s ...

Il primo giorno del rientro parziale, prima del grande ritorno nella scuola dell’anno del Covid che riapre dopo il lockdown e sei mesi di stop, è scivolato via senza problemi rilevanti. Il banco di pr ...Oltre alla riapertura della scuola, anche per lo sport le prossime settimane si annunciano intense. Tra entusiasmo e timori, crisi economiche e tentativi di venire incontro alle famiglie, le società s ...