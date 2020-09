Referendum sul taglio dei parlamentari: quando e perché si vota. Tutto quello che c'è da sapere (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche i cittadini della provincia di Latina saranno chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si tratta di un Referendum ... Leggi su latinatoday

Mov5Stelle : Partecipa al #VotaSìDay nelle piazze di tutta Italia il 12 settembre: troverai banchetti informativi del MoVimento… - pietroraffa : Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 part… - Mov5Stelle : La nostra riforma costituzionale taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. È una riforma che porterà efficie… - CarterNicK50 : @andrea_cangini Le ragioni pacate di @emanuelefelice2 sul referendum 'la deriva antidemocratica ha motivi sociali e… - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Arrigoni (Lega): 'Esito regionali dovrebbe far valutare a Conte rassegnamento dimissioni. Sul refere… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sul

É in programma un nuovo evento per la rassegna "Contagiamoci di cultura!", promossa dall'Assessorato alla Cultura del comune di Merate. L'11 settembre alle 21 l'associazione Cambiamenti propone un inc ...Il leader della Lega, ospite a Start, ha parlato dell’emergenza sanitaria chiedendo di desecretare i documenti del comitato tecnico scientifico, mentre sulla scuola ha criticato l’operato della minist ...