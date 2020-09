Referendum, il Pd approva il “sì” al taglio dei parlamentari. Zingaretti: «Poi verranno altre riforme» (Di lunedì 7 settembre 2020) La direzione del Pd conferma la linea del segretario Nicola Zingaretti per il sì al Referendum sul taglio dei parlamentari, con 188 voti a favore, 18 no e 8 astenuti. In 11 non hanno non hanno partecipato al voto. Separatamente è stata votata anche la relazione di Zingaretti: 213 hanno votato a favore, uno si è astenuto e 6 non hanno preso parte al voto. Si al Referendum, per avere più riforme Nel corso della direzione nazionale del Partito democratico, il segretario aveva risposto ai mal di pancia interni sulla nascita e la tenuta dell’esecutivo con il Movimento 5 Stelle. «Il Pd in uno scenario di rischi e opportunità è al governo del Paese e noi siamo percepiti come forza seria che dà stabilita ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Referendum, direzione Pd approva sì al taglio eletti #referendum - PoliticaNewsNow : Referendum: Pd approva il Si per il taglio dei parlamentari - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Referendum, direzione Pd approva sì al taglio eletti #referendum - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Referendum, direzione Pd approva sì al taglio eletti #referendum - ZenatiDavide : Il Pd dice sì al referendum. La direzione Dem blinda Zingaretti: avanti con le riforme: La Direzione del Pd approva… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum approva Referendum: direzione Pd approva sì al taglio eletti Il Sole 24 ORE Il Pd dice sì al referendum. La direzione Dem blinda Zingaretti: avanti con le riforme

La Direzione del Pd approva la proposta del segretario Nicola Zingaretti di votare sì al referendum del 20 settembre, passaggio tutt'altro che indolore in casa Dem dove, pur con toni pacati, le posizi ...

Referendum, il Pd si schiera ufficialmente per il Sì al taglio dei parlamentari. Zingaretti: “Un voto per cambiare e fare le riforme”

Il Partito democratico ha deciso di schierarsi ufficialmente per il Sì al taglio dei parlamentari. Dopo settimane di discussioni interne e tentennamenti, la direzione nazionale ha approvato la propost ...

La Direzione del Pd approva la proposta del segretario Nicola Zingaretti di votare sì al referendum del 20 settembre, passaggio tutt'altro che indolore in casa Dem dove, pur con toni pacati, le posizi ...Il Partito democratico ha deciso di schierarsi ufficialmente per il Sì al taglio dei parlamentari. Dopo settimane di discussioni interne e tentennamenti, la direzione nazionale ha approvato la propost ...