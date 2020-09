Per Berlusconi "quadro clinico in miglioramento, risposta immunitaria robusta" (Di lunedì 7 settembre 2020) “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. Così il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, nel consueto bollettino sulle condizioni di salute del leader di Fi,che si trova alla quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Leggi su huffingtonpost

