Nicola Vivarelli rifiutato da Gemma | La rabbia del cavaliere a Uomini e Donne (Di lunedì 7 settembre 2020) Nicola Vivarelli si mostra molto arrabbiato ma soprattutto rifiutato da Gemma Galgani tanto da decidere di chiudere la loro conoscenza dopo i lunghi mesi in cui, la dama non si è fatta sentire. Il cavaliere di Uomini e Donne infatti, si è scagliato contro la Galgani dopo diversi mesi in cui, ha cercato in ogni modo di incontrarla e di poterla conoscere sempre di più. Gemma Galgani infatti, ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa, buttandosi in una esperienza che le ha cambiato letteralmente la vita. Infatti la dama è ricorsa alla chirurgia togliendo così tutte le rughe e le imperfezioni, ma entrando in studio Nicola non l’ha degnata di uno ... Leggi su giornal

peppe844 : RT @fanpage: #Uominiedonne, Nicola infastidito dal rifiuto di Gemma - fanpage : #Uominiedonne, Nicola infastidito dal rifiuto di Gemma - toysblogit : Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, è rottura? (video) - CorriereCitta : Nicola Vivarelli: chi è, età, Uomini e Donne, che lavoro fa, Sirius, Gemma Galgani #uominiedonne - GossipItalia3 : Uomini e Donne oggi: il lifting di Gemma, scontro con Nicola Vivarelli #gossipitalianews -