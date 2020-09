Muore a 17 anni di overdose l'influencer "Ethan is Supreme". L'amica: "Voleva aiuto" (Di lunedì 7 settembre 2020) È scomparso a soli 17 anni Ethan Peters, il beauty influencer e youtuber meglio conosciuto con il nome “Ethan is Supreme”. A riportare la notizia è il Daily Mail affermando che, nonostante molti siano i dettagli ancora da chiarire, stando alle prime evidenze il giovane sarebbe morto in seguito ad un’overdose.A sostenere l’ipotesi di morte per abuso di sostanze anche l’amica e collega Ava Louise, che nelle scorse ore su Twitter ha dato l’annuncio della morte di Peters, spiegando che il ragazzo aveva sviluppato una dipendenza.“Tira fuori i tuoi amici dalla droga prima che sia troppo tardi. Dai un vero aiuto ai tuoi amici prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto ... Leggi su huffingtonpost

