Ministro Speranza: “Nuovo Dpcm prorogherà chiusura discoteche e stadi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutte le misure attualmente in vigore, comprese le chiusure di discoteche e stadi, verranno prorogate fino a 7 ottobre. Ad affermarlo è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa elettorale a Pisa. “Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle – ha detto Speranza -. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi“. Leggi su sportface

