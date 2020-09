Marica Pellegrinelli: ‘Amo Eros Ramazzotti più di prima’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno deciso di lasciarsi a luglio 2019 ma già allora avevano chiarito che i rapporti erano e sarebbero rimasti sereni e che l’affetto tra di loro sarebbe mutato in altre forme, anche per amore dei due figli avuti insieme, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Ora, in un’intervista al Corriere della Sera, Marica Pellegrinelli dichiara: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”. Marica Pellegrinelli: “È stato doloroso separarmi da Eros ... Leggi su tvzap.kataweb

