L’Uefa mette in vendita i biglietti per la Supercoppa: capienza al 30% (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Bayern Monaco, vincitore della UEFA Champions League, affronterà il Siviglia, vincitore della UEFA Europa League, il 24 settembre alle 21:00 (CEST) alla Puskás Aréna di Budapest. I tifosi potranno richiedere i biglietti fino al 9 settembre 2020 alle 18:00 (CEST). Per la partita, la capienza dello stadio verrà ridotta a un massimo del 30%. … L'articolo L’Uefa mette in vendita i biglietti per la Supercoppa: capienza al 30% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

