La beffa per i figli di femminicidio: la legge c'è ma i soldi non arrivano (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 300 euro al mese per le spese mediche e psicologiche. Ma, a due mesi dall'approvazione del decreto, per le famiglie sono ancora un miraggio. Due nonne raccontano le difficoltà della burocrazia e di crescere questi bimbi senza aiuti Leggi su repubblica

Ci sono i 14,5 milioni di euro da spendere per il 2020 e c’è il regolamento che indica chi e come, tra gli orfani di femminicidio, ha diritto a 300 euro al mese come rimborso per spese sanitarie, oppu ...

