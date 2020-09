Juventus, Douglas Costa addio? La risposta è social (Di lunedì 7 settembre 2020) Il calciomercato estivo si è aperto solo da pochi giorni. La Juventus si è resa protagonista di molti acquisti, le cessioni arriveranno sicuramente (c’è tempo fino al 5 ottobre): ciò che non cambia, però, sono gli scoop che non tardano a mancare sui social. La risposta di Douglas Costa a un fan, infatti, sta facendo il giro della rete e i tifosi non fanno altro che parlarne. Sappiamo bene che il brasiliano è sempre stato molto attivo sui social network: dopo una breve parentesi durante il lockdown come streamer di videogiochi su Twitch (con ospiti illustri come il pilota della Ferrari Charles Leclerc), ora Douglas sembra essere sbarcato sulla piattaforma cinese di TikTok, dove non perde occasione di mettere su qualche ... Leggi su tuttojuve24

zazoomblog : Douglas Costa Juventus cessione vicina? Ci prova un club inglese - #Douglas #Costa #Juventus #cessione… - Notiziedi_it : Rivoluzione Juventus: via anche Douglas Costa. C’è un club di Premier League - manico_91 : In questo momento terrei #Pjaca più di #douglas e #bernardeschi. #juventus #Calciomercato - JuveLiveit : “La Roma piomba su Douglas Costa”: Calciomercato Juventus, ecco lo scenario -