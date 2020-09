I primi effetti del blocco di Apple a Fortnite (Di lunedì 7 settembre 2020) (Foto: Epic Games)Continua la battaglia legale tra l’azienda di videogame Epic Games e il colosso tecnologico Apple dopo che la scorsa settimana la Mela ha deciso di eliminare dal suo App Store l’account della software house che sviluppa, tra gli altri, anche il famoso gioco Fortnite. Epic ha ora deciso presentare un’ingiunzione preliminare a una corte della California per chiedere che si ponga fine alle “ritorsioni” messe in campo da Cupertino e che il gioco venga reintegrato nello Store dei dispositivi Apple. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia di videogiochi nell’istanza presentata alla corte, Apple in tutta la faccenda si sta comportando da “società monopolista ed è stato necessario affrontarla per poter liberare sviluppatori e consumatori dalle ... Leggi su wired

Prima la Xylella, poi il Covid. È un anno particolarmente difficile per l’olio italiano, che, aspettando la raccolta delle olive, si ritrova con un surplus di giacenze di oltre il 43% sul 2019. Per ...

COVID: CREPET, “NO MASK? SONO GLI STESSI DEL NO VAX, FANATICI CHE ODIANO LA SCIENZA”

ROMA – “No mask? Sono gli stessi del movimento no vax, persone totalmente illetterate che non hanno alcuna base scientifica e odiano la scienza. Sono persone senza scrupoli, i cui adepti sono persone ...

