«Grande Fratello Vip 5»: dal cast alla messa in onda, ecco tutto ciò che sappiamo (Di lunedì 7 settembre 2020) Nonostante lo spoiler, la produzione del Grande Fratello Vip non conferma e non smentisce i nomi trapelati fino a questo momento anche se, di settimana in settimana, rende noti alcuni dei concorrenti che entreranno effettivamente nella Casa lunedì 14 settembre. Al momento i «vipponi», come li chiama Alfonso Signorini, certi sono Fausto Leali, Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Sugli altri non resta che affidarsi ai profili e agli indizi condivisi sui social, anche se la corrispondenza tra gli «spoilerati» e i «sospettati» sembra esserci. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1299284822549041152 Leggi su vanityfair

