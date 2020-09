Genova, Genitori in Rivolta per un Post su Facebook (Di lunedì 7 settembre 2020) I Genitori degli alunni dell’istituto comprensivo San Martino Borgoratti di Genova hanno accolto male un Post su Facebook, ripreso anche da alcuni quotidiani, in merito alla riapertura della scuola. Questo il messaggio che ha scatenato gli allarmi: “Sono in corso lavori edili presso le scuole Perasso (adeguamento spazi Covid) e Novaro (altro). Non è conosciuta la data di conclusione lavori” “Qualora non fosse possibile concludere in tempo anche la successiva fase di pulizia e riordino dei locali sarà necessario Posticipare la data di apertura delle scuole nei due plessi. La decisione sarà assunta durante il Consiglio di Istituto previsto il 10 settembre. Si terranno informate le famiglie“. Il dirigente scolastico dell’istituto ha ... Leggi su youreduaction

rosadineve : Come 'un' eventualità', siamo già al 6 e ancora non è deciso ?! E non solo a Genova. Purtroppo il 'trailer' di ques… - infoitinterno : “Le scuole non riapriranno il 14 settembre”, genitori in rivolta a Genova. Preside chiarisce: è un’eventualità - rep_genova : Scuola, due istituti genovesi: 'Non garantiamo l'apertura il 14'. Genitori in rivolta: 'Ci hanno informato via Face… - lifeinstarland : Io: ho trovato l'università che mi piace, è a Mila- I miei genitori che volevano farmi frequentare l'uni a Genova p… - enricoparenti2 : Genitori di ragazzi adolescenti fate disinstallare queste app dai smartphone dei vostri figli. Genova, operaio di 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Genitori “Le scuole non riapriranno il 14 settembre”, genitori in rivolta a Genova. Preside chiarisce: è un’eventualità Orizzonte Scuola Grande spettacolo a Venezia per “Un uomo e una donna in vela”

Venezia, 6 settembre 2020 – Un’edizione davvero da incorniciare, quella che si è svolta nel weekend a Venezia, di “Un uomo e una donna in vela”, l’evento ideato da Mirko Sguario che ha come intento q ...

Diventare ciechi, dalla cruda realtà alla scoperta di nuovi orizzonti

La storia di Irma Bonalumi: autonomia e volontariato. «Cerco di mostrare che si può vivere bene anche senza la vista». C’è chi deve passare attraverso il buio per trovare se stesso, accogliere e affro ...

Venezia, 6 settembre 2020 – Un’edizione davvero da incorniciare, quella che si è svolta nel weekend a Venezia, di “Un uomo e una donna in vela”, l’evento ideato da Mirko Sguario che ha come intento q ...La storia di Irma Bonalumi: autonomia e volontariato. «Cerco di mostrare che si può vivere bene anche senza la vista». C’è chi deve passare attraverso il buio per trovare se stesso, accogliere e affro ...