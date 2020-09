Fasano: caduto in casa, Franco Tatò in rianimazione Ricoverato al "Perrino" di Brindisi (Di lunedì 7 settembre 2020) C’è apprensione per le condizioni di Franco Tatò. Secondo quanto riportato da Brindisi report, l’ex amministratore delegato dell’Enel è Ricoverato in rianimazione nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ciò a causa di una caduta in casa, una masseria di Torre Spaccata (territorio di Fasano) dove il manager 88enne vive con la moglie Sonia Raule. (foto: fonte Wikipedia) L'articolo Fasano: caduto in casa, Franco Tatò in rianimazione <small class="subtitle">Ricoverato al "Perrino" di Brindisi</small> proviene da ... Leggi su noinotizie

