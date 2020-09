Djokovic colpisce un giudice di linea agli Us Open: la sanzione per il campione serbo (Di lunedì 7 settembre 2020) Il numero 1 delle classifiche mondiali è stato protagonista di un gesto maldestro, durante la partita contro Carreno Busta. Inflessibile il direttore del torneo americano: Djokovic viene squalificato. Incredibile colpo di scena, quello avvenuto nella nottata appena trascorsa a Flushing Meadows. Qui si sta svolgendo l’edizione 2020 degli Us Open, ma per uno dei protagonisti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sport_Mediaset : #UsOpen, #Djokovic colpisce giudice di linea con una pallata: squalificato. Clamorosa uscita di scena del serbo nel… - SkyTG24 : Us Open, Djokovic colpisce (involontariamente) una giudice con la pallina e viene espulso - Corriere : Us Open, Djokovic squalificato: colpisce una giudice di linea - dinny_costa : RT @mat_brandi: Tweet in tendenza: #Djokovic Perchè? 'Djokovic ha colpito un giudice con la pallina, vergonia!1!' Azz. Vado a vedere.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Djokovic colpisce la giudice di linea: squalificato dagli #USOpen #tennis -