Commissione: posticipare l’entrata in vigore della normativa sul bio (Di lunedì 7 settembre 2020) Potrebbe slittare di un anno il tanto atteso quadro normativo per l’agricoltura biologica, pronta a raccogliere la sfida posta dal Green Deal europeo. Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei paesi terzi e degli stakeholder la Commissione europea ha proposto di posticipare di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, l’entrata in vigore della nuova normativa sul biologico, avviando al contempo una consultazione pubblica che mira a raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di interessi in merito al progetto. La Commissione ritiene infatti prioritario assicurare che l’agricoltura biologica disponga di un quadro giuridico efficace e condiviso, fondamentale per raggiungere gli ambiziosi ... Leggi su vinonews24

