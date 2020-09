Claudia Ruggeri Instagram, vacanza in alta quota: «Sei pazzesca!» (Di lunedì 7 settembre 2020) La showgirl Claudia Ruggeri in questi giorni si trova a Cortina d’Ampezzo e ha pensato bene di condividere con i suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua avventura in montagna. La Miss di Avanti un altro continua a regalare ai suoi fan scatti in bikini decisamente “intriganti”. Il suo fisico mozzafiato con delle curve da urlo non passa mai inosservato. Nel suo ultimo post la showgirl è stata immortalata mentre attende, seduta su un davanzale, di farsi un bagno caldo. Davanti a tanta femminilità i numerosi ammiratori hanno completamente perso l’uso della ragione e in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Claudia Ruggeri Instagram, il selfie in barca conquista i fan: «Sei un sogno ad ... Leggi su urbanpost

