Cardarelli, troppi positivi. Sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo la chiusura del pronto soccorso, venerdì, per tre ore, al Cardarelli sono stati Sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti. troppi positivi: occorre una sanificazione urgente. Lo riporta Repubblica Napoli. “Il dirigente Ciro Coppola, responsabile del Covid, comunica lo stop a nuovi ricoveri ai direttori dell’Ortopedia 1, della Medicina 2, della Medicina 3, della Chirurgia generale 1, della Pneumologia 1, della Chirurgia plastica, della Chirurgia vascolare e della Terapia intensiva post operatoria. Sono i reparti in cui sono stati riscontrati casi positivi. E per questo Coppola chiede ai primari di “comunicare i nominativi degli operatori e dei pazienti che hanno ... Leggi su ilnapolista

Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soccorso - napolista : Cardarelli, troppi positivi. Sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti Disposta la sanificazione. Solo ier… - CretellaRoberta : RT @NapolitanoIda: - gjscco : RT @NapolitanoIda: -

Ultime Notizie dalla rete : Cardarelli troppi Troppi casi di Covid-19, blocco dei ricoveri in otto reparti del Cardarelli NapoliToday Troppi casi di Covid-19, blocco dei ricoveri in otto reparti del Cardarelli

Situazione preoccupante per i contagi al Cardarelli. Sono ben otti i reparti in cui nelle ultime ore sono venuti alla luce casi di positività al Covid-19. In una nota interna in nostro possesso, invia ...

Cardarelli, chiuso il pronto soccorso per troppi casi positivi - ilNapolista

Infine il sindacato sollecita «l’effettuazione di test sierologi volontari per tutti i lavoratori, altresì, a provvedere alla costante distribuzione dei DPI e la sistematica sanificazione, opportuname ...

Situazione preoccupante per i contagi al Cardarelli. Sono ben otti i reparti in cui nelle ultime ore sono venuti alla luce casi di positività al Covid-19. In una nota interna in nostro possesso, invia ...Infine il sindacato sollecita «l’effettuazione di test sierologi volontari per tutti i lavoratori, altresì, a provvedere alla costante distribuzione dei DPI e la sistematica sanificazione, opportuname ...