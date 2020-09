Can Yaman: vita privata, età, chi è, carriera, Instagram, compagna, figli e curiosità sull’attore (Di martedì 8 settembre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Can Yaman, l’attore turco che sta facendo impazzire una schiera di signore e ragazzine. Lo possiamo definire il fenomeno mediatico del momento: grazie alle soap Daydreamer – Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, il giovane è diventato popolarissimo anche in Italia. Bello è bello, ma pare che Can Yaman sia anche simpatico, disponibile e molto attento al suo rapporto con le fans, che possono contattarlo tramite social. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è Can Yaman: età, carriera e Instagram Can Yaman è nato ad Instambul il 5 Novembre del 1989 ed ha pertanto quasi 31 anni. E’ figlio di Guven e Guldem ... Leggi su pianetadonne.blog

pomeriggio5 : ??? Da quando tempo non sentivate 'caffeuccio'? #Pomeriggio5 è tornato! Oggi tra le cose di cui parleremo, Can Yama… - cris220784 : RT @pomeriggio5: Tranquilli, lo sappiamo che si pronuncia 'Gian'! Stiamo parlando di Can Yaman, il bellissimo e bravissimo di Bittersweet e… - serkanrobot : RT @Manuel_Real_Off: Can Yaman subito protagonista di tutti gli spot sulla sicurezza nelle strade #DayDreamerPrimeTime #daydreamer https://… - GabriellaIaros1 : Usulca iyi bir is Can yaman??!E’stato molto bella questa sera vederti!aspettiamo domani????!Mi auguro che non appena… - JustRiccard0 : RT @marii4h: Pretendono di riempire i palinsesti con le serie di Can Yaman e poi fanno partire un hashtag contro una delle regine mediaset… -