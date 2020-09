Bonus bici, la piattaforma per le richieste sarà accessibile dal 4 novembre. Il ministro Costa: “Niente clic day, tutti saranno soddisfatti” (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ in Gazzetta ufficiale da sabato 5 settembre il decreto interministeriale sul Programma sperimentale buono mobilità, ovvero l’atteso Bonus bici. E il provvedimento, arrivato con settimane di ritardo rispetto ai precedenti annunci, rinvia al 4 novembre la possibilità di chiedere il contributo del 60% sulla spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro. Se il ministro dell’Ambiente Sergio Costa garantisce che “non ci sarà nessun click day e tutti i cittadini saranno soddisfatti“, poi, ci sono diversi dubbi sul fatto che i 210 milioni di euro stanziati finora possano bastare per tutti. Dipenderà dal costo medio sostenuto dai cittadini che a partire dal 4 maggio hanno comprato una ... Leggi su ilfattoquotidiano

