Bimbo lasciato da solo sulla spiaggia per un equivoco dei genitori: sono andati via credendo di avere il piccolo con sé (Di lunedì 7 settembre 2020) Un bambino di circa 4 anni è stato lasciato in spiaggia a Otranto dai suoi genitori che sono saliti su un autobus per andare verso Lecce, seduti in posti lontani e ognuno convinto che il piccolo fosse con l’altro. L’equivoco, a lieto fine, si è concluso con la riconsegna del Bimbo ai genitori da parte degli agenti del Commissariato di Polizia, che ieri sera dopo una telefonata che segnalava la presenza di un Bimbo, apparentemente solo, all’interno di un lido della costa idruntina, hanno preso in consegna il piccolo fino ad allora accudito dal gestore del complesso turistico. Si trattava del figlio di due ambulanti senegalesi che avevano trascorso la giornata in ... Leggi su meteoweb.eu

