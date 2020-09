Arresti in Germania e nel Regno Unito per traffico di droga (Di lunedì 7 settembre 2020) Operazione della DIA di Bari che, grazie alla collaborazione delle locali forze dell’ordine, ha arrestato, in Germania e nel Regno Unito, due latitanti inseguiti da un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di droga La Direzione investigativa antimafia di Bari (DIA) ha tratto in arresto due trafficanti internazionali di stupefacenti, un albanese e un … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

MinutemanItaly : RT @leonardonieddu: @MinutemanItaly @markorusso69 Uno stato di polizia dai metodi più efficienti e subdoli della Stasi della Germania Est.… - leonardonieddu : @MinutemanItaly @markorusso69 Uno stato di polizia dai metodi più efficienti e subdoli della Stasi della Germania E… - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? ?? Casi ancora oltre i 400 (444), il parlamento torna a Palazzo Federale. ???? Migliaia in piazza, arre… - concentrazione : Narcos tra Puglia e Albania, anche Scoltand Yard si muove per fermare i trafficanti. Arresti nel Regno Unito e in G… - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? ?? Casi ancora oltre i 400 (444), il parlamento torna a Palazzo Federale. ???? Migliaia in piazza, arre… -