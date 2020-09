Ancora un incendio nel Sannio, in fiamme il monte Erbano (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzello (Bn)- E’ sempre più allarme incendi nel Sannio. In serata, fiamme sulle pendici del monte Erbano, nel comune sannita di San Lorenzello, al confine con Faicchio e Cerreto Sannita. Valle del Titerno nuovamente interessata ad eventi incendiari dopo le fiamme del monte Cigno di qualche settimana fa. Ancora ignote le cause ma non si esclude la natura dolosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

salernonotizie : Ancora un incendio in Costiera, bruciano le montagne di Scala - ky_gaard : Padre deve ancora tornare da lavoro.... O è scoppiato un mega incendio o ha fatto un incidente per strada.... 2 ore e 20 di ritardo - RosannaMarani : Pavia, ancora un incendio in una discarica di rifiuti - Notiziedi_it : Pavia, ancora un incendio in una discarica di rifiuti -