Anche Marina Berlusconi positiva al coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) coronavirus, positiva Anche Marina Berlusconi. La donna sta bene e continua a lavorare, osservando ovviamente i protocolli che scattano in caso di contagio. Anche Marina Berlusconi è positiva al coronavirus. La notizia è stata lanciata dall’ANSA con un flash nella mattinata del 7 settembre. La donna è in buone condizioni di salute e continua a lavorare, osservando ovviamente le indicazioni previste dai protocolli. Marina Berlusconi positiva al coronavirus Stando a quanto riferito dall’Ansa, la donna si sarebbe sottoposta a una serie di tamponi per la ricerca del nuovo coronavirus, l’ultimo ... Leggi su newsmondo

