A ottobre arriva ‘Insieme’: festa a Roma con 170 editori e 100 eventi (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Fervono i preparativi per ‘Insieme‘, la grande festa che unisce lettori, autori ed editori in programma a Roma dall’1 al 4 ottobre. L’evento, nato da un’idea di Letterature, Libri Come e Piu’ libri piu’ liberi, ha l’obiettivo di restituire uno spazio fisico di incontro e di scambio a tutti gli appassionati di libri e di letteratura, portando nella Capitale una nuova esperienza di partecipazione culturale in epoca Covid. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : ottobre arriva A ottobre arriva 'Insieme': festa con 170 editori e 100 eventi RomaDailyNews Bonus bici e monopattini, dal 4 novembre si presentano le richieste: ecco come ottenerlo

Dopo rinvii e slittamenti, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo conferma il 4 novembre come la data da segnare in agenda per chi voglia sfruttare il “bonus mobilità”, la possib ...

Festival del cinema di Venezia, arriva Guadagnino: «Ferragamo un outsider nel sogno americano»

VENEZIA - È davvero degna di un film hollywoodiano la storia di Salvatore Ferragamo, il ragazzo povero in canna ma bravissimo a fare le scarpe che agli inizi del secolo scorso partì da un paesino dell ...

