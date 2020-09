Us Open 2020, Djokovic squalificato per aver colpito giudice di linea: le reazioni social (Di domenica 6 settembre 2020) Clamoroso quanto accaduto agli Us Open 2020! Il numero uno del mondo Novak Djokovic, nel corso del suo match contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, valevole per il quarto turno del torneo statunitense, ha scagliato un pallina contro una giudice di linea e, in conseguenza di tale affronto, il serbo è stato squalificato. Djokovic fuori da una competizione per la quale era il favorito numero uno, soprattutto vista l’assenza di Roger Federer e del campione in carica Rafael Nadal. Le reazioni social non sono tardate ad arrivare, di seguito ve ne proponiamo alcune. Caso #Djokovic. La cosa più interessante è la reazione del popolo italico su @Twitter. — Stefano Melòccaro (@meloccaros) ... Leggi su sportface

Open_gol : E no, non sono semplici sostenitori di Donald Trump - Open_gol : A Catania urlano 'Buffone' a Conte, nessun TG riporta il video perché è del 2019 e il contestato era Salvini - Open_gol : Un mese di mancate comunicazioni, ritardi nei tamponi e indicazioni contraddittorie: due ragazzi positivi raccontan… - fedeerr : RT @gippu1: Dopo 13 Slam consecutivi vinti dalla triade Federer-Nadal-Djokovic, lo US Open 2020 avrà finalmente un vincitore diverso e al p… - OA_Sport : US Open 2020, Novak Djokovic squalificato! Ha colpito un giudice di linea! -