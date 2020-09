Tragedia a Cuneo: 25enne muore nel tentativo di salvare il fratello caduto in un silos (Di domenica 6 settembre 2020) Una Tragedia immane ha colpito come un fulmine a ciel sereno una famiglia della provincia di Cuneo. I Gennero, conosciuti nella zona per la loro azienda agricola, hanno nel giro di pochi giorni detto addio a 2 dei loro 5 figli, intossicati dai gas di fermentazione del mais all’interno di un silos. L’eroico tentativo di salvare il fratello All’alba di giovedì 3 agosto, Francesco Gennero, 25 anni, stava lavorando come al solito nell’azienda di famiglia insieme al padre Claudio, allo zio Vittorio e ai suoi fratelli. Mentre sistemavano il mais per il mangime animale in un silos, il fratello 22enne Davide si è accasciato privo di sensi, scivolando all’interno del silos quasi colmo. A farlo ... Leggi su thesocialpost

repubblica : Cuneo: tragedia del silos, salgono a due le vittime: morto anche il secondo fratello - repubblica : Cuneo: tragedia del silos, salgono a due le vittime: morto anche il secondo fratello [di SARAH MARTINENGHI] [aggior… - LaStampa : Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermag… - Segnale_Orario : RT @repubblica: Cuneo: tragedia del silos, salgono a due le vittime: morto anche il secondo fratello [di SARAH MARTINENGHI] [aggiornamento… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Cuneo: tragedia del silos, salgono a due le vittime: morto anche il secondo fratello [di SARAH MARTINENGHI] [aggiornamento… -