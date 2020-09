TikTok, muore una ragazza di 15 anni: la folle sfida del Benadryl challenge (Di domenica 6 settembre 2020) Si chiama Benadryl challenge, è una delle tante e pericolosissime sfide che girano su TikTok. Consiste nell’imobottirsi di Benadryl che è un farmaco antistaminico. Una ragazza statunitense, Chloe Phillips, 15 anni, è morta lo scorso 21 agosto e avrebbe partecipato a questa gara tossica. Ci si filma dopo aver preso il farmaco che provoca allucinazioni ma non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Susannagr17 : TikTok, muore a 15 anni dopo aver partecipato alla Benadryl Challenge - MarcoTastardi : #TikTok, muore a 15 anni dopo aver partecipato alla #BenadrylChallenge. ?? - infoitsalute : Usa, Chloe muore a 15 anni dopo aver assunto massicce dosi di farmaci per una sfida su TikTok - maratam5 : TikTok, muore a 15 anni dopo aver partecipato alla Benadryl Challenge - jabbaTM : LA GARA A CHI MUORE PRIMA - TRA LE CRETINISSIME 'CHALLENGE' DI TIKTOK C'È ANCHE QUELLA DEL BENADRYL -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok muore

Social network gioie e dolori dell'epoca moderna. Gli strumenti ideati per consentire alle persone di restare in contatto a volte possono trasformarsi in una sorta di gabbia dove sprovveduti adolescen ...Doveva essere uno scherzo una di quelle sfide che nascono per divertimento sui social ma in un attimo il gioco si è trasformato in tragedia per una ragazza statunitense di soli 15 anni Chloe Phillips, ...