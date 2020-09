Temptation Island rimanda la prima serata | Arriva la nuova data ufficiale (Di domenica 6 settembre 2020) Temptation Island rimanda la prima serata e annuncia in modo ufficiale la nuova data di inizio di questa nuova edizione del reality show estivo. Alessia Marcuzzi è pronta per entrare in casa del suo pubblico e mostrare le storie d’amore di questa nuova edizione di Temptation Island. Le nuove puntate dovevano iniziare il 9 Settembre, … L'articolo Temptation Island rimanda la prima serata Arriva la nuova data ufficiale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SpettacoliNEWS : Temptation Island: il viaggio nei sentimenti torna dal 16 settembre su Canale 5 #TemptationIsland ??… - egos23 : RT @peraltro: Non si contano i dirigenti, i padri nobili, le giovani promesse e persino gli ex segretari che alla prima sconfitta congressu… - infoitcultura : “Temptation Island”: le coppie, i single, i falò e le puntate - redcrayon20 : RT @Carioca80930840: Temptation Island: Pronta nuova serie con vegani tentati da nonne che preparano il ragù (Lercio Notizie???) - Notiziedi_it : Temptation Island settembre 2020: cast, coppie, quando comincia e cosa c’è da sapere -