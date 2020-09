Svizzera-Germania, programma e telecronisti Mediaset Nations League 2020/2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Il programma e i telecronisti di Svizzera-Germania, match valido per la seconda giornata della Nations League 2020/2021. Allo stadio St. Jakob sfida tra due compagini che non hanno cominciato al meglio la loro avventura in questa edizione. I tedeschi hanno agguantato un pareggio, mentre gli elvetici hanno subito una sconfitta, dunque per evitare di ritrovarsi ultimi serve un successo. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 6 settembre. Svizzera-Germania sarà visibile in chiaro su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. Leggi su sportface

