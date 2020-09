Striscia la Notizia, addio a Edoardo Stoppa: "Si dice che gli ex colleghi di Canale 5...", bomba sul tg satirico (Di domenica 6 settembre 2020) Edoardo Stoppa, a Striscia la Notizia dal 2008 (il tg satirico di Canale 5 che tornerà in onda a partire dall'ultima settimana di settembre, ndr), dove si occupava di benessere animale, non ci sarà. Strano, adorato com'era, in compenso lo possiamo vedere su Tv8 come inviato di Ogni mattina condotto da Alessio Viola e da Adriana Volpe. Edo si occupa di animali e ambiente. Bravo come pochi. Gli ex colleghi di Striscia godono (carini, vero?), un po' lo invidiano: a Striscia c'è un solo padre padrone: Antonio Ricci, creatore e signore del cielo e della terra di Striscia la Notizia. Leggi su liberoquotidiano

