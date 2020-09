Scontro Salvini-Speranza sui verbali del Cts. Richeldi: "Ripensandoci, andavano resi noti" (Di domenica 6 settembre 2020) ’Il governo deve spiegare perché ha taciuto i rischi del virus e ha affrontato l’emergenza con drammatica superficialità”. Matteo Salvini chiude così una lunga lettera al Corriere della Sera in cui accusa l’esecutivo di non aver condiviso informazioni su “elementi allarmanti”, e chiede venga a riferire in Parlamento. Accuse rispedite al mittente dal ministro della Salute Roberto Speranza, che rispondendo a Gad Lerner alla Festa del Fatto Quotidiano afferma che il documento “non è mai stato secretato dal governo, il vincolo di riservatezza fu scelto dal Cts”. Sui verbali desecretati solo adesso dal Comitato tecnico scientifico, fa un parziale mea culpa il membro del Cts Luca Richeldi. Il presidente della ... Leggi su huffingtonpost

A voler tenere "riservato" lo studio sugli impatti del coronavirus elaborato dal Comitato tecnico-scientifico a metà febbraio sono stati gli stessi scienziati. E in ogni caso la decisione di non rende ...

