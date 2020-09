Roma, Mkhitaryan: «Restare qui la decisione migliore» (Di domenica 6 settembre 2020) Mkhitaryan ha parlato dopo l’amichevole tra la Roma e la Sambenedettese Henrikh Mkhitaryan, esterno offensivo e trequartista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo l’amichevole vinta contro la Sambenedettese. Roma – «Il prestito? A essere sincero non sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per Restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di ... Leggi su calcionews24

