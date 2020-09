Rinnovo Hysaj-Napoli, ancora non c’è l’accordo. Venerato: “Il problema è De Laurentiis” (Di domenica 6 settembre 2020) Il giornalista Ciro Venerato ha di recente parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’operazione di Rinnovo di contratto di Hysaj con il Napoli, ed ha spiegato che ancora non ci sarebbero i margini per prolungare l’accordo tra le due parti, ed il problema sarebbe De Laurentiis. “Nella serata di venerdì – … L'articolo Rinnovo Hysaj-Napoli, ancora non c’è l’accordo. Venerato: “Il problema è De Laurentiis” Leggi su dailynews24

Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Venerato: 'Summit di mercato per il rinnovo di Hysaj: Fumata Nera' - - ilnapolionline : Venerato: 'Summit di mercato per il rinnovo di Hysaj: Fumata Nera' - - MondoNapoli : Rai - Rinnovo Hysaj, l'esito dell'incontro con l'agente Giuffredi - -