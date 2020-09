Rientro in classe: DATE e modalità diverse da regione a regione e persino da scuola a scuola (Di domenica 6 settembre 2020) E’ ormai giunto il momento del Rientro in classe, che avverrà in DATE e modalità diverse, persino da scuola a scuola. La data generale di ripresa è fissata per il 14 settembre, ma hanno scelto diversamente la Provincia di Bolzano (7 settembre), il Friuli (16 settembre), la Sardegna (22 settembre), la Puglia e la Calabria (24 settembre). Rientro posticipato anche in Basilicata e in Abruzzo che hanno deciso di riaprire il 24 settembre, anche per evitare una nuova chiusura durante le elezioni fissate il 20 e 21 settembre e nuove sanificazioni dei plessi scolastici. Per quanto riguarda la Campania, il governatore Vincenzo De Luca ieri ha affermato che “alle attuali condizioni, ... Leggi su meteoweb.eu

Il rientro a scuola avverrà in date e modalità diverse da regione a regione, da città a città e persino da scuola a scuola. Rispetto alla data generale di ripresa fissata per il 14 settembre, hanno fa ...

Il Comune di Empoli acquista un nuovo scuolabus e offre servizi per trasportare gli studenti

EMPOLI. Quasi una settimana di attesa e le scuole riapriranno e ripartirà l’attività didattica, ferma dallo scorso marzo a causa del lockdown causato dalla pandemia. Da mesi l’amministrazione comunale ...

