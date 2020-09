Quell’utile scialuppa dell’ultimo Berlusconi (Di domenica 6 settembre 2020) Tutto lascia pensare che Silvio Berlusconi, il combattente indomabile ma ferito, ricoverato al San Raffaele, riuscirà a superare anche questa prova: questo è certamente l’augurio. Non sarebbe la prima riscossa per un vecchio leone dalle mille vite, capace di rialzarsi quando meno te l’aspetti. Pazienza, poi, se l’imprevisto sia capitato all’indomani della sentenza della Corte di giustizia europea che ha dato ragione a Vivendi nella causa contro Mediaset e AgCom. La solidarietà è unanime, compresi grillini e sinistra Leu. Conta il dato umano, benvenuto e necessario. Pesa anche l’aspetto politico nei confronti di un leader che fino a qualche anno fa era pur sempre dipinto come il Caimano, l’«uomo nero», l’incubatore del populismo. Con lui mai neppure un caffè. Leggi su ecodibergamo

